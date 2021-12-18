 В Татарстане прокуратура позаботится о семье, оставшихся без дома из-за ДТП с «КАМАЗом»»
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В Татарстане прокуратура позаботится о семье, оставшихся без дома из-за ДТП с «КАМАЗом»»

Решение всех вопросов взято под контроль республиканского надзорного ведомства.

Город
18 декабря 2021  11:25
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане прокуратура Апастовского района позаботиться о многодетной семьи, которые остались без жилья из-за ДТП с «КАМАЗом». Об этом «Татарстану-24» рассказали в надзорном ведомстве.

«Прокурору Апастовского района поручено представить в аппарат прокуратуры республики доклад о ситуации с обеспечением прав и законных интересов, а также возмещением имущественного вреда многодетной семье, оставшейся без жилья в результате ДТП с участием грузовика», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что решение этих вопросов взято под контроль республиканского надзорного ведомства.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «КАМАЗ» в Татарстане протаранил дом, оставив семью с детьми без жилья.

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