В Татарстане прошли учения по предотвращению теракта

Масштабные учения оперативного штаба, направленные на отработку действий по пресечению террористического акта и нейтрализации лиц, причастных к его совершению, состоялись в Татарстане. Об этом сообщает официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.

Основная цель учений, заявил Сергеев — это отработка слаженного взаимодействия оперативного штаба с местными органами федеральной исполнительной власти, спецслужбами и другими организациями в условиях условного совершения преступления террористической направленности.