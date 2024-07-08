В Татарстане простились с Ильдусом Мостюковым, легендарным ученым

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Республика
8 июля 2024  11:55
Автор:
Эндже Гарафиева

В здании Госсовета Республики Татарстан прошла гражданская панихида по почетному члену Академии наук РТ, выдающемуся ученому и общественному деятелю Ильдусу Мостюкову, пишет «Татар-информ».

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что он был талантливым ученым-практиком, который «оставил яркий след в истории не только о себе, но и о своей республике и стране».

Мостюков ушел из жизни на 97-м году жизни. Он известен в России как создатель системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой» а в Татарстане – как создатель общественной организации «Герои Татарстана».

Проститься с Мостюковым пришли его родные и близкие, друзья и коллеги, представители духовенства и правительства республики.

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