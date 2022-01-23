В Татарстане СК проводит проверку после того, как водитель не пропустил скорую с больным ребенком

В Татарстане проводится доследственная проверка после того, как в Набережных Челнах водитель легкового автомобиля загородил проезд скорой помощи, в которой находился ребенок, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

На данный момент устанавливаются детали произошедшего. После проверки будет приниматься решение о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах медики на скорой помощи не смогли выехать со двора из-за загородившего им путь автомобиля. Об инциденте сообщила мать ребенка, который находился в этот момент в скорой.