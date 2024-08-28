В Татарстане проходит лагерная смена, посвященная безопасности дорожного движения

В лагере «Камский Артек» стартовала профильная смена для юных инспекторов движения. Более 200 самых активных участников движения со всей республики проведут шесть дней, изучая правила безопасного поведения на дороге, укрепляя здоровье и отдыхая.

Фото: © ГБУ «БДД»

В рамках смены юные инспекторы движения будут посещать теоретические занятия по безопасности дорожного движения, практиковаться в автогородке, совершенствовать навыки фигурного вождения велосипеда на специальной площадке. Их ждут тематические конкурсы, квесты, творческие вечера и участие в телевизионной игре «Полосатая зебра».

В этом году в рамках смены также пройдет традиционный Форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД».

В лагере пройдут образовательно-развлекательные мероприятия, мастер-классы и конкурс «Серебряная спица», где юные инспекторы движения продемонстрируют свои знания правил дорожного движения и навыки управления велосипедом.