В Татарстане проходит лагерная смена, посвященная безопасности дорожного движения

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Республика
28 августа 2024  11:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В лагере «Камский Артек» стартовала профильная смена для юных инспекторов движения. Более 200 самых активных участников движения со всей республики проведут шесть дней, изучая правила безопасного поведения на дороге, укрепляя здоровье и отдыхая.

 Фото: © ГБУ «БДД» 

В рамках смены юные инспекторы движения будут посещать теоретические занятия по безопасности дорожного движения, практиковаться в автогородке, совершенствовать навыки фигурного вождения велосипеда на специальной площадке. Их ждут тематические конкурсы, квесты, творческие вечера и участие в телевизионной игре «Полосатая зебра».

В этом году в рамках смены также пройдет традиционный Форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД».

В лагере пройдут образовательно-развлекательные мероприятия, мастер-классы и конкурс «Серебряная спица», где юные инспекторы движения продемонстрируют свои знания правил дорожного движения и навыки управления велосипедом.

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