 В Татарстане психологи помогают медикам преодолеть выгорание из-за пандемии
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В Татарстане психологи помогают медикам преодолеть выгорание из-за пандемии

Практика помощи медикам в республике работает уже десять лет.

Республика
16 декабря 2021  10:23
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане психологи помогают работникам медучреждений преодолеть профессиональное выгорание в связи с коронавирусной обстановкой, рассказал заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

«Выгорание на сегодняшний день касается и врачей, и управленческого звена учреждений. Потому что работа идет 24 на 7 уже второй год подряд», – рассказал Фатихов.

По его словам, в каждом стационаре сегодня свои силы объединили медики и психологи, только одни работают с COVID-зараженными, вторые – непосредственно с самими медиками.

Эти меры в Татарстане практикуют уже десять лет. В медучреждениях даже есть специальные комнаты для релаксации, которые дают ощутимый результат, добавил Фатихов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане во временных ковидных госпиталях проработало более 17 тыс. медработников.

 

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