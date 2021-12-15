 В Татарстане во временных ковидных госпиталях проработало более 17 тыс. медработников
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В Татарстане во временных ковидных госпиталях проработало более 17 тыс. медработников

Всего были привлечены 883 водителя скорых и 1 318 учащихся и студентов.

Республика
15 декабря 2021  22:46
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане во временных ковидных госпиталях проработало более 17 тыс. медработников, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Также были привлечены 883 водителя скорых и 1318 учащихся и студентов.

На данный момент во временных госпиталях работают 2070 врачей, 5064 средних медицинских работников, а также 1786 сотрудников младшего медперсонала.

Ранее сообщалось, что в Казани с 17 декабря поменяется режим работы мобильных пунктов вакцинации, а в некоторых до конца декабря работа завершится.

 

 

 

 

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