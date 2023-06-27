 В Татарстане расширили перечень районов по оказанию услуг ранней помощи
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В Татарстане расширили перечень районов по оказанию услуг ранней помощи

Всего в список вошли еще четыре района республики.

Республика
27 июня 2023  08:44
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане расширили перечень районов по оказанию услуг ранней помощи. Постановление подписал Премьер-министром РТ Алексеей Песошин.

Ранее в список входили Казань, Челны, Тукаевский и Высокогорский районы. Сейчас в него добавили Альметьевский, Зеленодольский, Елабужский и Нижнекамский районы.

Ранняя помощь — комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, которые оказываются детям из целевой группы и членам их семей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана медработникам вручили ключи от новых квартир в микрорайоне М-14. На торжественной церемонии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр столицы Ильсур Метшин.

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