В Татарстане расширили перечень районов по оказанию услуг ранней помощи. Постановление подписал Премьер-министром РТ Алексеей Песошин.

Ранее в список входили Казань, Челны, Тукаевский и Высокогорский районы. Сейчас в него добавили Альметьевский, Зеленодольский, Елабужский и Нижнекамский районы.

Ранняя помощь — комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, которые оказываются детям из целевой группы и членам их семей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана медработникам вручили ключи от новых квартир в микрорайоне М-14. На торжественной церемонии присутствовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр столицы Ильсур Метшин.