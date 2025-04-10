В Татарстане расширяют систему оплаты проезда транспондером

В ближайшее время на двух платных трассах Татарстана появится возможность оплаты проезда через транспондер. Сейчас в республике уже действуют три платные магистрали:

► М-12 «Восток» (Москва–Казань, 142 км)

Открыта в декабре 2023 года

Время в пути: ~8 часов (110 км/ч)

Экономия времени: до 4 часов по сравнению с М-7

Оплата: «Свободный поток» (без шлагбаумов), возможна в течение 5 дней через приложение, СБП или транспондер

► Вознесенский тракт в Казани (7,6 км)

Откроется в конце 2024 года

Время в пути: 5 минут (90 км/ч)

Оплата: «Свободный поток», планируется внедрение транспондера

► Алексеевское–Альметьевск (145 км)

Откроется 31 марта 2025 года

Время в пути: <1,5 часа (110 км/ч)

Экономия времени: до 1 часа по сравнению с Р239

Оплата: «Свободный поток», транспондер появится позже

Специалисты напоминают, что важно своевременно оплачивать проезд в течение 5 дней после поездки, сообщает «Татар-информ».