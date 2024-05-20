В Татарстане рассказали, как два лосенка обрели новый дом среди сородичей

news_top_970_100
Республика
20 мая 2024  18:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В деревне Крынды произошла удивительная история спасения двух молодых лосят, пишет пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. 

Жители обнаружили лосят одинокими на окраине деревни и обратились за помощью к сотрудникам комитета. Сначала все надеялись на возвращение мамы, но стало ясно, что чуда не произойдет.

Малышей ежедневно выпаивали козьим молоком, пока они не окрепли. Затем их отправили на животноводческую ферму, где они обрели новую большую семью.

Лосята быстро освоились на новом месте и стали общительными и любопытными. Без чудесного спасения и неравнодушного отношения людей, их судьба могла бы сложиться иначе.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане для детей военнослужащих по контракту предусмотрена специальная карта «Батыр»
В Татарстане рассказали, как два лосенка обрели новый дом среди сородичей
В Казани появился мемориал в память о погибшем президенте Ирана
Уголовное дело против двух наркокурьеров возбудили в Казани
Директор молочной фирмы в Татарстане предстанет перед судом за махинации
Президент Туркменистана созвонился с Миннихановым и поблагодарил за KazanForum
Татарстан направил больше 10 млн рублей на содержание «Голубых озер»
Мошенники заставили жительницу Татарстана продать квартиру и отдать им деньги