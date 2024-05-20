В Татарстане рассказали, как два лосенка обрели новый дом среди сородичей

В деревне Крынды произошла удивительная история спасения двух молодых лосят, пишет пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Жители обнаружили лосят одинокими на окраине деревни и обратились за помощью к сотрудникам комитета. Сначала все надеялись на возвращение мамы, но стало ясно, что чуда не произойдет.

Малышей ежедневно выпаивали козьим молоком, пока они не окрепли. Затем их отправили на животноводческую ферму, где они обрели новую большую семью.

Лосята быстро освоились на новом месте и стали общительными и любопытными. Без чудесного спасения и неравнодушного отношения людей, их судьба могла бы сложиться иначе.