В Татарстане рассказали о судьбе соколов-балабанов, выпущенных на волю впервые за 50 лет

Шесть птенцов сокола-балобана, выпущенные в дикую природу Татарстана в конце июня, успешно адаптировались к самостоятельной жизни. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Молодые хищные птицы уже встали на крыло, освоили охоту и активно исследуют новые территории. Для поддержки птиц в искусственном гнезде организована постоянная подкормка, доступная соколам в любое время.

Выпуск соколов-балобанов прошел в рамках совместного проекта Минэкологии Татарстана и компании «СИБУР» по восстановлению популяции этого краснокнижного вида. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экология».

Ранее мы писали, что в Татарстане на волю выпустили 10 особей соколов балобанов — редких птиц, занесенных в Международную Красную книгу, а также в красные книги России и Татарстана. Выпуск произошёл на территории Азнакаевского района.

Примечательно, что соколы вернулись в небо республики после 50-летнего отсутствия.

Их выпустили на территории государственного природного заказника «Чатыр-Тау».