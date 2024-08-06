В Татарстане растет количество заболеваний среди подростков

По данным статистики, за последние пять лет на 10% выросло количество заболеваний среди подростков. Самые распространенные из них - болезни органов дыхания, зрения, пищеварения, костно-мышечной и эндокринной систем.

Это стало одной из тем обсуждения на недавней встрече заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой и главного врача ДРКБ Айрата Зиатдинова с журналистами. Встреча прошла в ДРКБ в рамках серии пресс-туров «Татарстан - республика достижений».

Состояние здоровья современных подростков вызывает у медиков тревогу. И улучшить ситуацию могут профилактические медицинские осмотры юных татарстанцев - так можно выявить заболевания на раннем этапе. За прошлый год 827 тысяч детей и подростков в возрасте до 17 лет прошли медосмотры. Это практически 100% детского населения Татарстана.

Как рассказал Айрат Зиатдинов, для налаживания более четкой и системной работы по здоровьесбережению молодого поколения принято решение о создании на базе ДРКБ Республиканского подросткового центра. Основной его деятельностью станет создание электронного республиканского регистра подростков, страдающих угрожающими жизни заболеваниями, а также проведение необходимых диагностических и лечебных мероприятий. Центр будет координировать деятельность детских центров в поликлиниках республики. Их задача - контроль за развитием детей и подростков, в том числе и за репродуктивным здоровьем девочек и мальчиков, будущих родителей. Еще одна важная миссия такого центра - профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни среди юных жителей Татарстана.

- Мы вместе с коллегами из министерств здравоохранения, образования и науки, по делам молодежи, Роспотребнадзора и родительским сообществом анализируем ситуацию, это позволяет более комплексно и системно проводить мероприятия по сохранению здоровья подростков. Одно из направлений межведомственной работы - правильная организация учебного процесса школьников. Сейчас у детей наблюдается напряженная умственная работа и вместе с тем нехватка двигательной активности. Необходимо решать и вопросы, связанные с организацией школьного питания и режима дня, - отметила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

- Правила здорового образа жизни, здорового питания просты и известны всем. Но все мы знаем, что самые простые, элементарные правила соблюдать очень непросто. Так устроен человек, что в подростковом возрасте он мало обращает внимание на самочувствие. В молодости кажется, что крепкое здоровье, силы, энергия будут всегда.

Поэтому важнейшая наша задача - профилактика, диагностика, чтобы определять риски заболеваний на самой ранней стадии, обратить внимание на какие-то проблемы у ребенка, пока они его еще не беспокоят. И здесь внимательность должны проявлять родители. Особенно это относится к детям с отклонениями в психическом развитии. Эти отклонения чаще всего замечают только тогда, когда ребенка отправляют в школу или какой-нибудь кружок, секцию. Поэтому считаю очень важным проект «Ментальное здоровье», который реализуется в Татарстане. В его рамках организуют сопровождение особенного ребенка, чтобы помочь ему адаптироваться в обществе. Педагоги, медики, родители должны найти к особенному ребенку особый, индивидуальный подход.