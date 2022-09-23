В Татарстане разработали программное обеспечение, которое мониторит работу водохранилищ онлайн

В Татарстане разработали программное обеспечение, которое позволяет в режиме онлайн мониторить работу водохранилищ Волжско-Камского каскада. С помощью разработки под названием «Гидрокаскад» можно не допустить падения уровня воды, как это повторялось в прошлые годы. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Новая разработка также позволяет прогнозировать и вносить предложения в адрес Росводресурсов по работе водохранилищ.

«Учитывая, что, согласно анализу, ситуация с маловодьем повторяется, вопросы, связанные с регулированием режима работы водохранилищ Волжско-Камского Каскада, необходимо решать комплексно. Первое – поднятие уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метра, второе – это строительство низконапорных гидроузлов, обеспечивающих водными ресурсами территорию Волгоградской и Астраханской областей, третье – активизация работы по разработке новых Правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ», – пояснил Шадриков.

Также министр добавил, что важным в нынешних климатических условиях является создание дополнительных регулирующих емкостей, водных депозитариев, которые при необходимости обеспечат резервы пресной воды.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан получит 19 млрд рублей на оздоровление Волги.