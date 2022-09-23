 Татарстан получит 19 млрд рублей на оздоровление Волги
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Татарстан получит 19 млрд рублей на оздоровление Волги

В Татарстане уже построено и реконструировано 12 очистных сооружений в десяти муниципальных образованиях.

Республика
23 сентября 2022  15:17
Автор:
Шахерезада Курбанова

Татарстан до 2024 года получит для сохранения и оздоровления окружающей среды порядка 19 млрд рублей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Так, 3,3 млрд направлено из республиканского бюджета, 2 миллиарда – из внебюджетных источников, а остальное финансирование будет выделено из федерального бюджета.

«Основная цель проекта – улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объем загрязненных сточных вод в три раза. Для этого на территории нашей республики запланировано строительство и реконструкция 13 очистных сооружений и ликвидация 2 объектов накопленного экологического вреда», – сказал Шадриков.

Также министр добавил, что  за 2019-2021 годы в Татарстане уже построено и реконструировано 12 очистных сооружений в десяти муниципальных образованиях. С прошлого года началась реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани, а на их долю в общем объеме сточных вод приходится 42% от всего объема стоков в республике. Они входят в топ-200 основных загрязнителей реки Волги.  

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах идет расчистка реки Мелекески.

 

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