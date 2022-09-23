Татарстан получит 19 млрд рублей на оздоровление Волги

Татарстан до 2024 года получит для сохранения и оздоровления окружающей среды порядка 19 млрд рублей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Так, 3,3 млрд направлено из республиканского бюджета, 2 миллиарда – из внебюджетных источников, а остальное финансирование будет выделено из федерального бюджета.

«Основная цель проекта – улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объем загрязненных сточных вод в три раза. Для этого на территории нашей республики запланировано строительство и реконструкция 13 очистных сооружений и ликвидация 2 объектов накопленного экологического вреда», – сказал Шадриков.

Также министр добавил, что за 2019-2021 годы в Татарстане уже построено и реконструировано 12 очистных сооружений в десяти муниципальных образованиях. С прошлого года началась реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани, а на их долю в общем объеме сточных вод приходится 42% от всего объема стоков в республике. Они входят в топ-200 основных загрязнителей реки Волги.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах идет расчистка реки Мелекески.