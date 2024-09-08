В Татарстане разыграют iPhone 15 и Lada Vesta среди избирателей

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Республика
8 сентября 2024  09:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане проходит фотоконкурс для самых активных и семейных избирателей. Каждый, кто придет сегодня на выборы депутатов Госсовета РТ, может выиграть ценные призы – смартфоны iPhone 15 и автомобиль Lada Vesta.

Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать семейное фото на фоне избирательного участка со специальным браслетом, который выдается всем проголосовавшим. Снимок нужно опубликовать в соцсетях с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Розыгрыш 12 смартфонов проходит каждый час с 8:00 до 19:00, а имя счастливчика, который получит автомобиль, станет известно в 20:20. Следить за розыгрышем можно в прямом эфире на телеканале ТНВ и в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Акция приурочена к Году семьи, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробные правила участия – в сообществе «Татарстан Алга».

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