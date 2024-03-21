В Татарстане разыгрывают грант на проведение смен для детей с ОВЗ

news_top_970_100
Республика
21 марта 2024  10:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Некоммерческие организации Татарстана могут получить финансовую поддержку на проведение профильных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина рассказала, на что именно комиссия обратит внимание. Так, основными критериями станут кадровое и материально-техническое обеспечение и наличие авторских подходов. Кроме этого, эксперты оценят актуальность и предполагаемый социальный эффект. Содержательная часть должна соответствовать приоритетам и направлениям молодежной политики Татарстана.

Итоги подведут 22 апреля, поэтому заявочная кампания открыта только до 1 апреля на сайте Республиканского центра «Лето».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани задержали 37-летнего магазинного вора
В Татарстане задержали обвиняемых в вымогательстве и угрозах физической расправы
В ТПП РТ обсудили перспективы развития семейного предпринимательства
Минтимер Шаймиев: «С таким подъемом выборов в нашей стране еще не было»
Казань обогнала Москву в независимом ESG-рейтинге
Когда использовать солнцезащитные кремы?
Какие продукты помогут хорошо спать
«Мы сейчас живем во времена подвигов и решений»