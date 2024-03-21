В Татарстане разыгрывают грант на проведение смен для детей с ОВЗ

Некоммерческие организации Татарстана могут получить финансовую поддержку на проведение профильных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина рассказала, на что именно комиссия обратит внимание. Так, основными критериями станут кадровое и материально-техническое обеспечение и наличие авторских подходов. Кроме этого, эксперты оценят актуальность и предполагаемый социальный эффект. Содержательная часть должна соответствовать приоритетам и направлениям молодежной политики Татарстана.

Итоги подведут 22 апреля, поэтому заявочная кампания открыта только до 1 апреля на сайте Республиканского центра «Лето».