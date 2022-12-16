 В Татарстане ребенка из психоневрологического санатория госпитализировали с кишечной инфекцией
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В Татарстане ребенка из психоневрологического санатория госпитализировали с кишечной инфекцией

Санаторий проверяют.

Республика
16 декабря 2022  14:31
Автор:
Ольга Ильина

Ребенка из психоневрологического санатория в Татарстане госпитализировали с кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по републике, передает «Татар-информ».

«Ребенок госпитализирован в инфекционную больницу. Проверка санатория проводится», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что из психоневрологического санатория с кишечной инфекцией в больницу якобы попали трое детей. Однако был зарегистрирован только один случай.

Напомним, врачи инфекционной больницы Челнов спасли жизнь 9-летнему мальчику с острой формой гнойного менингита. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.

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