В Татарстане ребенка из психоневрологического санатория госпитализировали с кишечной инфекцией

Ребенка из психоневрологического санатория в Татарстане госпитализировали с кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по републике, передает «Татар-информ».

«Ребенок госпитализирован в инфекционную больницу. Проверка санатория проводится», - уточнили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что из психоневрологического санатория с кишечной инфекцией в больницу якобы попали трое детей. Однако был зарегистрирован только один случай.

Напомним, врачи инфекционной больницы Челнов спасли жизнь 9-летнему мальчику с острой формой гнойного менингита. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.