В Татарстане ребенок получил травму шеи, порезавшись о трос на дороге

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Республика
28 августа 2024  14:15
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане ребенок получил травму шеи, порезавшись о металлический трос, натянутый на дороге. Инцидент произошел, когда мальчик ехал на велосипеде.

По факту случившегося Следственным комитетом России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к данному инциденту.

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