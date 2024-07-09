В Татарстане ребёнок и взрослый погибли при столкновении легкового авто с тягачом

news_top_970_100
Республика
9 июля 2024  08:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.

 Фото: Прокуратура Татарстана

Авария произошла сегодня ночью около 00:39 на 1138-м километре трассы М7 «Москва-Уфа». Легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовым тягачом МАН.

В результате ДТП 9-летняя пассажирка Kia Rio погибла на месте. Водитель легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи. Трое пассажиров Kia Rio, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Актанышского района Сергей Назаров. Прокуратура организовала процессуальную проверку по факту ДТП. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Под Оренбургом начнут производство автодомов по технологии азнакаевской фирмы
На пожаре в Менделеевске спасли женщину
В Татарстане ребёнок и взрослый погибли при столкновении легкового авто с тягачом
Трагедия в Зеленодольском районе: женщина утонула в реке
Количество солнечных ударов в Казани выросло в 45 раз за неделю
Прокуратура выявила нарушения на городских пляжах в Набережных Челнах
Летний музейный практикум для подростков пройдет в Казани
Движение на улице Большая Красная ограничат из-за ремонта вентиляционной шахты