В Татарстане ребёнок и взрослый погибли при столкновении легкового авто с тягачом

В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.

Фото: Прокуратура Татарстана

Авария произошла сегодня ночью около 00:39 на 1138-м километре трассы М7 «Москва-Уфа». Легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовым тягачом МАН.

В результате ДТП 9-летняя пассажирка Kia Rio погибла на месте. Водитель легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи. Трое пассажиров Kia Rio, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Актанышского района Сергей Назаров. Прокуратура организовала процессуальную проверку по факту ДТП. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.