В Татарстане резко выросла естественная убыль населения в 2024 году

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Республика
1 августа 2024  21:29

Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом развитии РФ из которого следует, что естественная убыль населения в республике за первые 5 месяцев этого года выросла на 45%.

В этом году естественная убыль населения в январе-мае составила 5,3 тыс. человек против 3,6 тыс. за аналогичный период 2023 года. Это произошло из-за снижения рождаемости на 2,5% (14 тыс. новорожденных) и роста смертей на 7,3% (19,3 тыс. человек).

Татарстан на 6 месте в Приволжском федеральном округе по естественной убыли. Хуже ситуация в следующих областях: Нижегородская (-10 773 человек), Самарская (-9 439), Саратовская (-8 454), республике Башкортостан (-7 736) и Пермском крае ( -5 837).

Всего в России за первые пять месяцев 2024 года родилось 500,9 тысяч детей, при этом умерло 782,7 тысяч человек. Так образом естественная убыль населения составила 281,8 тыс. человек.

Напомним, ранее стал известен минимальный прожиточный минимум в Татарстане на 2025 год.

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