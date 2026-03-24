В Татарстане с 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы

С 1 апреля в республике начнется запись детей в школы. Кампания разделена на два этапа, а ключевое новшество этого года — возможность направить полный пакет документов через единый портал государственных услуг, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

Первый этап продлится с 1 апреля по 30 июня. Он предназначен для семей, чьи дети живут на территории, закрепленной за конкретной школой, а также для льготных категорий граждан. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября — для тех, кто хочет устроить ребенка в учебное заведение, не относящееся к месту проживания.

Родители могут подать заявление несколькими способами: при личном визите в школу, отправив документы по почте или на электронную почту учреждения, либо через портал «Госуслуги». Бланк заявления размещен на официальных сайтах образовательных организаций. После завершения приема документов издается приказ о зачислении: в первом этапе — с 1 по 5 июля, во втором — в течение пяти рабочих дней после подачи.

Преимущественное право на зачисление имеют дети, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе. В первоочередном порядке места предоставляются детям военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии и УФСИН по месту жительства. Вне очереди зачисляют детей судей, прокуроров и работников Следственного комитета в школы-интернаты.

Для детей иностранных граждан после подачи документов предусмотрено тестирование по русскому языку. Если в зачислении отказано, родители могут обратиться в управление образования своего муниципалитета. С 1 апреля в республике заработает горячая линия по вопросам приема в первые классы: 8 (843) 237-75-05 и 8 (843) 237-74-36 (для иностранных граждан).