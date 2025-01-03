В Татарстане с 1 января увеличились тарифы на детские сады

С 1 января 2025 года в Республике Татарстан начали действовать обновленные тарифы на оплату детских садов. Изменения, утвержденные премьер-министром РТ Алексеем Песошиным еще в сентябре, затронули стоимость пребывания детей в дошкольных учреждениях.

Для малышей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих общеразвивающие группы с 10,5-часовым пребыванием, ежемесячная плата увеличилась с 3732 до 4042 рублей. Родители детей, которые ходят в ясельные группы, теперь будут платить 3688 рублей в месяц.

Также выросли цены на обучение в специализированных группах. Для детей с нарушениями речи стоимость составит 4511 рублей в месяц, а для часто болеющих малышей — 4936 рублей.

Эти изменения направлены на поддержание качества образовательных услуг, однако уже вызывают обсуждение среди родителей.