В Татарстане с 1 января увеличились тарифы на детские сады

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3 января 2025  10:37

С 1 января 2025 года в Республике Татарстан начали действовать обновленные тарифы на оплату детских садов. Изменения, утвержденные премьер-министром РТ Алексеем Песошиным еще в сентябре, затронули стоимость пребывания детей в дошкольных учреждениях.  

Для малышей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих общеразвивающие группы с 10,5-часовым пребыванием, ежемесячная плата увеличилась с 3732 до 4042 рублей. Родители детей, которые ходят в ясельные группы, теперь будут платить 3688 рублей в месяц.  

Также выросли цены на обучение в специализированных группах. Для детей с нарушениями речи стоимость составит 4511 рублей в месяц, а для часто болеющих малышей — 4936 рублей.  

Эти изменения направлены на поддержание качества образовательных услуг, однако уже вызывают обсуждение среди родителей.

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