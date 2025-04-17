В Татарстане с 2026 года введут новые тарифы на электроэнергию

С 2026 года в Татарстане планируют ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления. Окончательное решение будет принято в мае-июне после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Основные изменения:

Социальный тариф – до 1000 кВт·ч в месяц (сейчас 3900 кВт·ч).

Коммерческий тариф – на 50–60% выше социального.

С 1 июля 2025 года базовые ставки (с НДС) составят:

Городские жители с газовыми плитами – 5,73 руб./кВт·ч.

Потребители с электроплитами – 4,88 руб./кВт·ч.

Сельские жители – 4,19 руб./кВт·ч.

Новые тарифы могут увеличить расходы жителей многоквартирных домов без газоснабжения. Власти рассматривают возможность компенсации роста цен за счет бюджета.

Напомним, отопительный сезон в Казани планируют завершить 21 апреля, но окончательное решение будет зависеть от погодных условий.