В Татарстане с 2026 года введут новые тарифы на электроэнергию

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Республика
17 апреля 2025  11:09

С 2026 года в Татарстане планируют ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления. Окончательное решение будет принято в мае-июне после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Основные изменения:

  • Социальный тариф – до 1000 кВт·ч в месяц (сейчас 3900 кВт·ч).

  • Коммерческий тариф – на 50–60% выше социального.

С 1 июля 2025 года базовые ставки (с НДС) составят:

  • Городские жители с газовыми плитами – 5,73 руб./кВт·ч.

  • Потребители с электроплитами – 4,88 руб./кВт·ч.

  • Сельские жители – 4,19 руб./кВт·ч.

Новые тарифы могут увеличить расходы жителей многоквартирных домов без газоснабжения. Власти рассматривают возможность компенсации роста цен за счет бюджета.

Напомним, отопительный сезон в Казани планируют завершить 21 апреля, но окончательное решение будет зависеть от погодных условий.

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