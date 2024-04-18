В Татарстане с 22 апреля по 12 мая вводится особый противопожарный режим

В Министерстве лесного хозяйства РТ напомнили, что в этот период не стоит использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.

Нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. рублей, на должностных лиц - до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - до 400 тыс. рублей.

Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, то размер административного штрафа увеличивается и составит для граждан от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

С 28 марта на территории республики зарегистрировано 24 случая возгорания сухой травы, камыша и мусора, сообщил заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков. Он раскрыл, что этот режим касается 120 тысяч населенных пунктов, 76 СНТ и 84 детских лагерей в республике. Режим подразумевает полный запрет на разведение огня в этот период. На территориях республики, не подверженных угрозе лесных пожаров, жарить шашлыки на мангале в принципе не возбраняется. Но только не менее чем в пяти метрах от зданий и строений.

Контролировать это будет 791 мобильная группа, состоящая из сотрудников МЧС и исполкомов. Процесс уже запущен: проведено 51 патрулирование местности, предотвращено 25 возгораний сухой травы и мусора.

Впрочем, этой весной обстановка обещает быть не такой напряженной, как в прошлом. Пожароопасных ситуаций должно быть меньше - помогла природа, порадовав заснеженной зимой.

«Если учитывать статистику пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2023 года, на территории республики было зарегистрировано 1687 возгораний сухой травы, мусора, стерни и камыша. Один человек на таких пожарах погиб, двое получили травмы. Основной пик возгораний пришелся на период с апреля по май. В это время было зарегистрировано 950 таких пожаров», - отчитался Садыков. А уже в этом году, если брать период с 28 марта, в Татарстане зарегистрировано только 24 пожара, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора. Из них - шесть в Набережных Челнах и пять в Казани. Видимо, снег все-таки помогает.

Однако это не повод успокаиваться и не предпринимать противопожарных мер. Вокруг населенных пунктов, садовых обществ и лагерей делают (или обновляют старые) специальные противопожарные минерализованные полосы. Это один из самых действенных методов борьбы с распространением огня. Создание таких полос должно быть завершено до наступления противопожарного режима.

Тем более что пожары в Татарстане, к сожалению, все-таки случаются. Например, 10 апреля в деревне Буаз-Куль Актанышского района сгорели два жилых дома и пять надворных построек. Ущерб составил более миллиона рублей.

Противопожарные минерализованные полосы, расположенные между населенными пунктами и лесом, должны быть шириной не менее 10 метров, отметил Садыков. Это зона ответственности органов местного самоуправления. А вот если дом и участок находятся непосредственно рядом с лесным массивом и вместе с тем относятся к зоне противопожарного режима, то копать и очищать от мусора и валежника такую полосу должен собственник либо арендатор.

За несоблюдение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима административная ответственность увеличивается в два раза. Для граждан размеры штрафов могут достигать 20 тыс. рублей, для должностных лиц - 60 тыс. рублей, а юрлицам придется выплатить штрафы до 800 тыс. рублей. Если пожар все-таки случился, возможна и уголовная ответственность.