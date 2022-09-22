 В Татарстане с 26 сентября изменится расписание двух пригородных поездов
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В Татарстане с 26 сентября изменится расписание двух пригородных поездов

Курсирование поездов изменится по техническим причинам.

Республика
22 сентября 2022  08:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане с 26 сентября по 6 октября изменится расписание двух пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Изменится порядок курсирования пригородного поезда № 6936 сообщением Кизнер — Ижевск. Разница по времени с действующим расписанием составит от одной минуты до полутора часов», — отметили в пресс-службе. 
Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону 8 (937) 625-04-33, на сайте, в приложении «РЖД Пассажирам» или на информационных стендах. 

Ранее «КВ» сообщали, что с сентября увеличится курсирование поездов Казань — Санкт-Петербург и Нижний Новгород — Казань.Также увеличились сообщения и между другими городами: дополнительный поезд сообщением Киров — Нижний Новгород — Адлер будет курсировать с 18 по 29 сентября. Фирменный поезд «Волга» сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург будет курсировать до конца года в ежедневном режиме.

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