В Татарстане с начала года омикрон выявили у 37 человек

В Татарстане с начала года омикрон-штамм ковида выявили у 37 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Из 37 заболевших — 5 человек выезжали за пределы страны, еще 5 — за пределы республики, а 27 оставались в Татарстане и заразились тут, отметила спикер.

У всех зараженных коронавирус протекал в форме острой респираторной вирусной инфекции. Кроме того, у шести из них болезнь прошла бессимптомно.

Также у 39 татарстанцев выявили штамм дельта, из них только двое выезжали за пределы республики.