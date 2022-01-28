 В Татарстане с начала года омикрон выявили у 37 человек
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В Татарстане с начала года омикрон выявили у 37 человек

У шестерых заболевших болезнь протекала бессимптомно.

Республика
28 января 2022  10:01
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане с начала года омикрон-штамм ковида выявили у 37 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Из 37 заболевших — 5 человек выезжали за пределы страны, еще 5 — за пределы республики, а 27 оставались в Татарстане и заразились тут, отметила спикер.

У всех зараженных коронавирус протекал в форме острой респираторной вирусной инфекции. Кроме того, у шести из них болезнь прошла бессимптомно. 

Также у 39 татарстанцев выявили штамм дельта, из них только двое выезжали за пределы республики.

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