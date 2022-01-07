В Татарстане с начала сезона зафиксировали 580 случаев заражения гриппом, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Только за прошлую неделю гриппом заболели 139 человек, добавила она.

По словам Авдониной, в Татарстане заболеваемость гриппом ниже эпидпорога на 40%, так как в праздничные дни многие жители не обращаются к врачам.

Ранее сообщалось, что по мнению Авдониной, показатели снижение заболеваемости коронавирусом сейчас не могут быть объективными. Это связано с тем, что в период новогодних праздников многие жители республики просто не обращаются за помощью в медучреждения даже при наличии симптомов.