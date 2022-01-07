 В Татарстане с начала сезона зафиксировали 580 случаев заражения гриппом
news_header_top_970_100

В Татарстане с начала сезона зафиксировали 580 случаев заражения гриппом

За прошлую неделю заразилось 139 человек.

Республика
7 января 2022  12:56
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане с начала сезона зафиксировали 580 случаев заражения гриппом, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Только за прошлую неделю гриппом заболели 139 человек, добавила она.

По словам Авдониной, в Татарстане заболеваемость гриппом ниже эпидпорога на 40%, так как в праздничные дни многие жители не обращаются к врачам.

Ранее сообщалось, что по мнению Авдониной, показатели снижение заболеваемости коронавирусом сейчас не могут быть объективными. Это связано с тем, что в период новогодних праздников многие жители республики просто не обращаются за помощью в медучреждения даже при наличии симптомов.

Новости
В Татарстане в ближайшие сутки ожидается метель и ухудшение видимости
В Татарстане зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом за сутки
В Татарстане в прошлом году благоустроили 49 парков и скверов
Бывший начальник управления образования Нижнекамска стал директором школы №10 в Елабуге
В Казани на площадке перед КЦ «Чулпан» пройдет Рождественский концерт
В Татарстане с начала сезона зафиксировали 580 случаев заражения гриппом
В Татарстане в Рождество ожидается до 0 градусов
Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым