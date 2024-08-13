В Татарстане самозанятым предоставят бесплатные торговые места на ярмарке

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Республика
13 августа 2024  10:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии Дня Республики Татарстан 120 самозанятых смогут бесплатно представить свою продукцию на большой ярмарке «Я и есть Татарстан». Ярмарка пройдет с 29 по 31 августа на улице Баумана в Казани. Об этом сообщает Министерство экономики Республики Татарстан.

Жители и гости города смогут приобрести одежду, сладости, сувениры, изделия ручной работы и другие товары, в том числе с национальной символикой.

Как отметила первый заместитель министра экономики республики Наталья Кондратова, интерес самозанятых к участию в ярмарках постоянно растет. В связи с этим было принято решение предоставлять им такую возможность на постоянной основе.

Ярмарка «Я и есть Татарстан» проводится с 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Самозанятые, желающие принять участие в ярмарке, могут подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ.

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В Татарстане самозанятым предоставят бесплатные торговые места на ярмарке