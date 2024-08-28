В Татарстане самые высокие зарплаты у кассиров

По данным hh.ru, средняя зарплата кассиров в Татарстане за последний год выросла до 49,5 тыс. рублей, увеличившись на 10,1 тыс. рублей. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа.

Эксперты отмечают, что спрос на кассиров в Татарстане за последние 12 месяцев вырос на 35%.

Второе место по зарплатам кассиров занимает Удмуртская Республика (46,1 тыс. рублей), третье – Нижегородская область (45,6 тыс. рублей). В топ-10 также входят Самарская область (44,6 тыс.), Республика Башкортостан (41,2 тыс.), Ульяновская область (40,3 тыс.), Пензенская область (40,2 тыс.), Чувашская Республика (40 тыс.), Кировская область (39,8 тыс.) и Пермский край (39,8 тыс.).