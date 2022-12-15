 В Татарстане сегодня ожидается метель и 8 градусов мороза
news_header_top_970_100

В Татарстане сегодня ожидается метель и 8 градусов мороза

На дорогах гололедица.

Республика
15 декабря 2022  09:25
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, утром в отдельных районах прогнозируется метель. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составила от минус 7 до минус 12 градусов, днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Альметьевске водитель «ВАЗа» на скорости врезался в столб — погиб пассажир
В Татарстане сегодня ожидается метель и 8 градусов мороза
Водитель «ВАЗа» погиб после столкновения с иномаркой под Казанью
В Казани на проспекте Победы-Арбузова-Ямашева образовалась многокилометровая пробка
«Чуть не превратили молельный дом в пивбар»: почему историк из Татарстана спасает храмы в родном селе
«Чуть не превратили молельный дом в пивбар»: почему историк из Татарстана спасает храмы в родном селе
В ДУМ Татарстана впервые в России презентовали перевод трудов Марджани
В Казани задержали водителя «Лады», сбившего ребенка и женщину на пешеходном переходе
Мэр Челнов встретился с главой Минстроя России