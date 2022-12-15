В Татарстане сегодня ожидается метель и 8 градусов мороза

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, утром в отдельных районах прогнозируется метель. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составила от минус 7 до минус 12 градусов, днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.