В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора РТ, за последнюю неделю число случаев заболевания гриппом и ОРВИ в республике уменьшилось на 7,6%, оставаясь на 18,4% ниже эпидемического порога.
Основные возбудители:
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Грипп — 61,1% от всех случаев
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РС-вирусы и риновирусы — среди других распространенных инфекций
Меры в образовательных учреждениях:
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Частично приостановлены занятия в 196 классах (90 школ)
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Полностью закрыта Рыбно-Слободская СОШ №2
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От занятий отстранены 37 тыс. школьников и 2 тыс. преподавателей с симптомами заболеваний
Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется, но эпидемиологический контроль продолжается.