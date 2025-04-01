В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

По данным Роспотребнадзора РТ, за последнюю неделю число случаев заболевания гриппом и ОРВИ в республике уменьшилось на 7,6%, оставаясь на 18,4% ниже эпидемического порога.

Основные возбудители:

Грипп — 61,1% от всех случаев

РС-вирусы и риновирусы — среди других распространенных инфекций

Меры в образовательных учреждениях:

Частично приостановлены занятия в 196 классах ( 90 школ )

Полностью закрыта Рыбно-Слободская СОШ №2

От занятий отстранены 37 тыс. школьников и 2 тыс. преподавателей с симптомами заболеваний

Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется, но эпидемиологический контроль продолжается.