В Татарстане снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Республика
1 апреля 2025  14:40

По данным Роспотребнадзора РТ, за последнюю неделю число случаев заболевания гриппом и ОРВИ в республике уменьшилось на 7,6%, оставаясь на 18,4% ниже эпидемического порога.

Основные возбудители:

  • Грипп — 61,1% от всех случаев

  • РС-вирусы и риновирусы — среди других распространенных инфекций

Меры в образовательных учреждениях:

  • Частично приостановлены занятия в 196 классах (90 школ)

  • Полностью закрыта Рыбно-Слободская СОШ №2

  • От занятий отстранены 37 тыс. школьников и 2 тыс. преподавателей с симптомами заболеваний

Тенденция к снижению заболеваемости сохраняется, но эпидемиологический контроль продолжается.

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