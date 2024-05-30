В Татарстане снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

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Республика
30 мая 2024  14:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане значительно уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В мае 2024 года этот показатель составил 235 случаев на сто тысяч человек, тогда как в 2023 году было 498 случаев на сто тысяч.

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев отметил, что снижение смертности связано с переоснащением центров сердечно-сосудистой патологии и улучшенной лекарственной терапией. Жители, перенесшие инсульт или инфаркт, получают специальные препараты для профилактики повторных случаев за счет государства.

Ранее программа ограничивалась двухлетним сроком, а теперь стала почти бессрочной. Цель на 2024 год — снизить смертность до 459 случаев на сто тысяч населения. В среднем по России этот показатель составляет 588 случаев.

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