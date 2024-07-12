В Татарстане снизилось число ДТП, но выросла смертность

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана обеспокоены ростом смертности на дорогах республики, несмотря на снижение общего числа ДТП. По итогам шести месяцев текущего года, несмотря на значительное снижение количества аварий и раненых, наблюдается рост погибших.

По словам ведомства, большинство смертельных случаев на дорогах связаны со столкновениями автомобилей и наездами на пешеходов. 74% всех погибших стали жертвами именно этих видов ДТП.

За полгода в результате столкновений автомобилей погибло 86 человек, а при наездах на пешеходов – 22. Еще 38 человек погибли в результате съездов автомобилей с дорог, наездов на препятствия.