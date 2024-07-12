В Татарстане снизилось число ДТП, но выросла смертность

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Республика
12 июля 2024  17:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана обеспокоены ростом смертности на дорогах республики, несмотря на снижение общего числа ДТП. По итогам шести месяцев текущего года, несмотря на значительное снижение количества аварий и раненых, наблюдается рост погибших.

По словам ведомства, большинство смертельных случаев на дорогах связаны со столкновениями автомобилей и наездами на пешеходов. 74% всех погибших стали жертвами именно этих видов ДТП.

За полгода в результате столкновений автомобилей погибло 86 человек, а при наездах на пешеходов – 22. Еще 38 человек погибли в результате съездов автомобилей с дорог, наездов на препятствия.

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