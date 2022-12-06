 В Татарстане снова ожидается туман и до 26 градусов мороза
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В Татарстане снова ожидается туман и до 26 градусов мороза

На дорогах сохранится гололедица.

Республика
6 декабря 2022  19:48
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане завтра, 7 декабря, сохранится морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется туман, ветер слабый. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 15 до 20 градусов мороза, при при прояснениях до −26˚. Днем температура составит от минус 10 до минус 15 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее «КВ», сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.

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