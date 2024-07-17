В Татарстане сократили гранты для ученых, работающих на татарском языке

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Республика
17 июля 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане размер грантов для ученых и преподавателей, ведущих научно-исследовательскую и педагогическую деятельность на татарском языке, сократился вдвое – с 200 тысяч рублей до 100 тысяч. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Теперь в конкурсе на получение грантов могут участвовать авторы не только татароязычных монографий, но и учебных пособий на татарском языке.

Кроме того, изменились требования к участию в конкурсе. Минимальное число статей в цикле сократилось с семи до пяти и все статьи должны быть опубликованы в изданиях, включенных в базу РИНЦ.

Грантовый конкурс проводится с 2016 года. Конкурс предусматривает шесть направлений о фольклоре, проблемах образования, медицине, ИТ и прочие аспекты.

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