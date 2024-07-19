В Татарстане сократилось поголовье КРС на 33 тысячи голов

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, в республике наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота. На данный момент в хозяйствах Татарстана насчитывается более 890 тысяч голов КРС, включая 321,6 тысячи коров, пишет «Татар-информ».

По сравнению с прошлым годом, численность КРС сократилась на 33,4 тысячи голов, в том числе количество коров уменьшилось почти на 4 тысячи. С начала этого года поголовье в сельхозформированиях сократилось еще почти на 10 тысяч голов. Наиболее заметные потери зафиксированы в Алексеевском, Азнакаевском, Нурлатском и Тукаевском районах. В Высокогорском, Зеленодольском, Менделеевском, Рыбно-Слободском, Заинском, Алькеевском и Буинском районах сокращение поголовья составило от 500 до 800 голов.

Эксперты связывают снижение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах со сменой поколений. Молодежь, по их мнению, не стремится заниматься животноводством, предпочитая покупать продукты в магазинах. Также негативно сказывается на численности скота проблема заготовки кормов.

В крестьянско-фермерских хозяйствах сокращение поголовья объясняется закрытием ряда КФХ, а также процедурой оздоровления дойного стада от лейкоза. За прошлый год в республике прекратили свою деятельность 148 крестьянско-фермерских хозяйств, в то время как открылось всего 38. Наибольшее количество закрывшихся КФХ наблюдается в Рыбно-Слободском, Кукморском, Сармановском, Муслюмовском, Бавлинском, Азнакаевском, Агрызском, Арском, Альметьевском, Менделеевском и Спасском районах.