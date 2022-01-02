В Татарстане сотрудники ГИБДД приехали на выписку к женщине, которой помогли добраться до роддома

В Татарстане автоинспекторы приехали на выписку к женщине, которой помогли добраться до роддома. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Так, 20 декабря на трассе М7 в Татарстане к сотрудникам ГИБДД Данису Хасанову и Ильназу Гарипову обратился водитель, который рассказал, что в его машине сидит его жена, у которой начались роды.

Полицейские сообщили об инциденте в дежурную часть, после чего сопроводили супругов до роддома.

После этого автоинспекторы навестили родителей, которым они помогли, и подарили детское автокресло. Родили поблагодарили сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что блогер, снявший ролик об инспекторах ГИБДД с нецензурной лексикой, извинился. На парня составили шесть административных нарушений.