 В Татарстане сотрудники ГИБДД приехали на выписку к женщине, которой помогли добраться до роддома
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В Татарстане сотрудники ГИБДД приехали на выписку к женщине, которой помогли добраться до роддома

Автоинспекторы подарили родителям детское автокресло.

Истории
2 января 2022  16:06
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане автоинспекторы приехали на выписку к женщине, которой помогли добраться до роддома. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

Так, 20 декабря на трассе М7 в Татарстане к сотрудникам ГИБДД Данису Хасанову и Ильназу Гарипову обратился водитель, который рассказал, что в его машине сидит его жена, у которой начались роды. 

Полицейские сообщили об инциденте в дежурную часть, после чего сопроводили супругов до роддома.

После этого автоинспекторы навестили родителей, которым они помогли, и подарили детское автокресло. Родили поблагодарили сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что блогер, снявший ролик об инспекторах ГИБДД с нецензурной лексикой, извинился. На парня составили шесть административных нарушений.

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