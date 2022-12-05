В Татарстане сотрудники МЧС спасли пса, провалившегося под лед

Сегодня в районе 10 часов утра сотрудники ГУ МЧС РФ по РТ, патрулируя акваторию Волги, заметили пса, который провалился и вмерз в лед. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели Роман Ширяев и Сергей Чирков при помощи ледобура сделали несколько лунок вокруг пса, после чего руками аккуратно выломали его из ледяного плена.

Сейчас спасатели ищут хозяина или «добрые руки» для животного. Телефон для связи +79178760690 (Сергей).

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане зарегистрировали первый случай смерти из-за провала под лед. Инцидент произошел 18 ноября в казанском поселке Борисоглебское.