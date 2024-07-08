В Татарстане создадут 3D-модель Казани

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Город
8 июля 2024  14:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Уже в сентябре этого года в Казани планируют запустить объемную 3D-модель города, которая станет инструментом для планирования и управления городским развитием. Об этом сообщил руководитель центра городской трансформации исполкома Казани Дмитрий Кремлев на деловом понедельнике, пишет «Татар-информ».

3D-модель, созданная на основе высокоточного ортофотоплана и панорамной съемки более чем 2 тысяч километров улиц, будет интегрирована с большими городскими данными.

Лазерное сканирование позволит точно определить координаты и размеры объектов при создании модели. С помощью искусственного интеллекта планируется распознать более миллиона объектов благоустройства.

Новая 3D-модель Казани станет важным инструментом для градостроителей и архитекторов, позволяя им более эффективно планировать развитие города. Благодаря 3D-модели власти смогут «посадить» модели будущих объектов строительства в городскую среду и проверить их соответствие городским регламентам.

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