В Татарстане создадут каталог названий населенных пунктов на татарском языке

Правительство Татарстана разрабатывает официальный каталог наименований географических объектов на татарском языке. Документ, проходящий антикоррупционную экспертизу, призван унифицировать использование названий населённых пунктов в официальных документах, СМИ и повседневной жизни.
Ответственность за формирование и ведение каталога возложена на Фонд пространственных данных РТ. В качестве источников будут использоваться:
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государственный каталог географических названий
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нормативные акты РФ и РТ
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архивные и исторические материалы
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данные административно-территориального реестра
Инициатива направлена на сохранение языковых традиций и обеспечение единообразия в наименовании географических объектов республики.