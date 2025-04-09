В Татарстане создадут каталог названий населенных пунктов на татарском языке

Правительство Татарстана разрабатывает официальный каталог наименований географических объектов на татарском языке. Документ, проходящий антикоррупционную экспертизу, призван унифицировать использование названий населённых пунктов в официальных документах, СМИ и повседневной жизни.

Ответственность за формирование и ведение каталога возложена на Фонд пространственных данных РТ. В качестве источников будут использоваться:

государственный каталог географических названий

нормативные акты РФ и РТ

архивные и исторические материалы

данные административно-территориального реестра

Инициатива направлена на сохранение языковых традиций и обеспечение единообразия в наименовании географических объектов республики.