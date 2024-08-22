В Татарстане спустили на воду первое в России прогулочное судно на водороде

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Республика
22 августа 2024  14:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Зеленодольский завод имени Горького спустил на воду инновационное прогулочно-экскурсионное судно на водородном топливе. Об этом событии сообщило Министерство промышленности и торговли Татарстана.

 Фото: © Минпромторг РТ

Глава ведомства Олег Коробченко назвал спуск судна знаковым событием для всей страны.

Водород – это самое перспективное и экологичное топливо на сегодняшний день, отметил министр. Оно обладает высокой энергоэффективностью и позволяет увеличить дальность хода судна.

Новое судно станет опытной платформой для развития технологий использования водорода в судостроении. В будущем на его основе планируется создать целую линейку прогулочных, экскурсионных, пассажирских судов и водных автобусов. Предполагается, что суда на водородных топливных элементах будут использоваться в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде и других городах России.

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