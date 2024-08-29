В Татарстане стали реже разводиться

По данным Росстата, в Татарстане наблюдается снижение как числа браков, так и разводов в первом полугодии 2024 года, пишет «Татар-информ».

За январь-июнь было зарегистрировано 9048 браков, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество разводов также сократилось. 6455 пар распались, что на 10,2% меньше, чем в первом полугодии 2023-го.

Таким образом, на тысячу жителей Татарстана приходится 4,5 брака и 3,2 развода, в то время как в 2023 году эти показатели составляли 4,6 и 3,6 соответственно.