В Татарстане стартовал экологический двухмесячник

В республике начался санитарно-экологический двухмесячник, в котором участвуют муниципалитеты, предприятия и жители. Как сообщил первый замминистра экологии РТ Ильнур Губайдуллин, особое внимание уделяется обращениям граждан о свалках. В городах и районах работают штабы, выявляющие нарушителей.

В 2023 году в субботниках участвовали 398 тыс. человек, вывезли 350 тыс. м³ мусора. В прошлом году выявили 3,5 тыс. нарушений, 40% – незаконные свалки. Половину ликвидировали к концу мая, остальные – в течение года. Нарушителей оштрафовали на 4,7 млн рублей.

В этом году до старта двухмесячника поступило 950 обращений в экоприйемную. Акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и направлена на уборку свалок и благоустройство территорий.