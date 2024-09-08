В Татарстане стартовал масштабный блог-тур

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Республика
8 сентября 2024  09:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Десятки миллионов подписчиков со всей России смогут увидеть Татарстан глазами популярных блогеров. В республике стартовал масштабный блог-тур, участниками которого стали лидеры мнений из 12 регионов страны. Об этом пишет пресс-служба Минмолодежи РТ.

Путешествие началось в Мамадыше с знакомства с маршрутом «Одна дорога, пять культур». Блогеры с головой окунулись в многонациональную культуру Татарстана, попробовали себя в народных ремеслах и, конечно же, оценили знаменитое татарское гостеприимство.

В программе тура – посещение знаковых мест республики, таких как Елабуга, Набережные Челны, особая экономическая зона «Алабуга». Блогерам предстоит увидеть своими глазами производство знаменитых грузовиков «КАМАЗ», оценить мастерство челнинских театро, прогуляться по историческим улицам Елабуги.

Завершится блог-тур 10 сентября.

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