В Татарстане стартовал прием заявок на соискание премии Раиса РТ

Общественная палата Татарстана начала прием документов на соискание премии Раиса РТ. Премия присуждается за вклад в развитие гражданского общества и реализацию социально значимых проектов.

На награду могут претендовать как отдельные граждане, так и некоммерческие организации. Кандидатов выдвигают общественные советы и НКО Татарстана.

От участников будут ожидать ходатайство о выдвижении кандидата, анкету кандидата, информацию о деятельности за последний год, данные о вкладе кандидата в развитие гражданского общества Татарстана и описание реализованных проектов с подтверждением их социальной значимости.

Прием документов продлится до 23 сентября. Подробная информация о премии и порядке выдвижения кандидатов доступна на сайте Общественной палаты Республики Татарстан.