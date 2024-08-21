В Татарстане стартовал прием заявок на соискание премии Раиса РТ

news_top_970_100
Республика
21 августа 2024  11:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Общественная палата Татарстана начала прием документов на соискание премии Раиса РТ. Премия присуждается за вклад в развитие гражданского общества и реализацию социально значимых проектов.

На награду могут претендовать как отдельные граждане, так и некоммерческие организации. Кандидатов выдвигают общественные советы и НКО Татарстана.

От участников будут ожидать ходатайство о выдвижении кандидата, анкету кандидата, информацию о деятельности за последний год, данные о вкладе кандидата в развитие гражданского общества Татарстана и описание реализованных проектов с подтверждением их социальной значимости.

Прием документов продлится до 23 сентября. Подробная информация о премии и порядке выдвижения кандидатов доступна на сайте Общественной палаты Республики Татарстан.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Цифровая культура» может стать проводником живого искусства
45 тысяч ленточек раздадут в Татарстане ко Дню флага России
В «Квартале юстиции» открылся новый музейный центр
В Татарстане стартовал прием заявок на соискание премии Раиса РТ
Более 250 млн рублей направят на подъездную дорогу к новому перрону аэропорта Казани
Подведены итоги Всероссийской недели правовой помощи
Качественное среднее образование начинается с подготовленной инфраструктуры
Дублер Вознесенского тракта в Казани могут построить по концессии