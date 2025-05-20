В Татарстане стартовал уникальный конкурс дворовых мероприятий «Күрше Фест»

12 мая в республике начался прием заявок на участие в народном конкурсе «Күрше Фест» (в переводе с татарского – «Праздник соседей»). Инициативу поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Конкурс, организованный Институтом развития городов РТ, предлагает жителям создать собственные проекты дворовых мероприятий. Общий призовой фонд составляет 20 млн рублей – победители смогут получить до 200 тыс. рублей (для самозанятых) или 500 тыс. рублей (для организаций).

«Этот проект продолжает программу «Наш двор» и направлен на укрепление добрососедских отношений», – отметила директор Института Наиля Зиннатуллина.

Для участия необходимо до 15 июня подать заявку на сайте конкурса, приложив описание проекта, сценарии мероприятий и смету. Организаторы готовы помочь участникам в подготовке – работает круглосуточная горячая линия (8-800-275-20-20).

Победители будут объявлены 1 июля и смогут реализовать свои идеи в течение лета. Мероприятия могут быть посвящены спорту, культуре, образованию или другим темам, объединяющим жителей.

Напомним, программа «Наш двор» по благоустройству придомовых территорий реализуется в Татарстане с 2020 года.