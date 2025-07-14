В Татарстане стартовала уборочная кампания

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Республика
14 июля 2025  17:28
Автор:
Елизавета Черкина

Аграрии республики приступили к сбору урожая – первые хозяйства Буинского, Спасского и Алексеевского районов уже начали обмолот озимой пшеницы. В ближайшие дни к ним присоединятся другие районы по мере созревания зерновых культур.  

По данным Минсельхозпрода РТ, в этом году под зерновые в регионе отведено более 1,2 миллиона гектаров. Особое внимание уделяется озимому рапсу, который созревает первым – его посеяли на площади 16 тысяч гектаров.  

На прошлой неделе завершились комиссионные проверки готовности техники. Как отмечают в ведомстве, особенно хорошо подготовились хозяйства Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского и еще семи районов. Все комбайны, грузовики и зернохранилища прошли приемку и готовы к работе.  

Для хранения урожая в республике имеется 38 современных элеваторов общей вместимостью 2,4 миллиона тонн зерна. Погодные условия этого года позволяют аграриям рассчитывать на хороший урожай.  

 

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