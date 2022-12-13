В Татарстане стартовали проверки мест, где продают пиротехнику

Инспекторы Госпожарнадзора МЧС России приступили к рейдам по соблюдению требований пожарной безопасности в торговых точках, где реализуют пиротехнику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сегодня инспекторы проверили один из магазинов по продаже праздничных фейерверков и салютов в Приволжском районе Казани – там все было в порядке как с документацией, так и с соблюдением пожарной безопасности в помещении.

Рейды будут проводить ежедневно и в дневное, и в ночное время.

«Днем проверяем места реализации пиротехнических изделий, а вечером инспектируем места возможного несанкционированного запуска пиротехники», - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Даниил Терехин.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане во время новогодних каникул установят противопожарный режим. Он будет действовать с 19 декабря и продлится до 8 января. В это время гражданам запрещают пользоваться пиротехническими изделиями I-III классов опасности, кроме хлопушек и бенгальских огней.