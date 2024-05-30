В Татарстане стартует обработка лесов от непарного шелкопряда

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Республика
30 мая 2024  13:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан сообщает, что с 30 мая 2024 года начнутся мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда. В этом году обработка лесов охватит площадь в 12,2 тысячи гектаров в Азнакаевском, Бавлинском, Спасском, Сармановском, Ютазинском, Бугульминском и Лениногорском муниципальных районах республики.

Обработка лесных участков будет производиться как наземным, так и авиационным способами с применением биологического препарата. 

На территориях, где будут проводиться мероприятия, специалисты установили предупреждающие знаки на расстоянии 300 и 500 метров от мест обработки. В этих зонах временно ограничивается пребывание граждан, въезд транспортных средств, выпас животных, сбор лекарственных трав, а также размещение пасек и вылет пчел.

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