В Татарстане стартует семейная неделя

Фото: Фарит Муратов

Более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, пройдет в Татарстане. Локациями станут парки и скверы, дома культуры, молодежные центры, пришкольные лагеря, библиотеки, редакции газет, краеведческие музеи и сельские клубы по всей республике.

Ежегодный праздник, который проводится во всей стране, приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. С 1 по 8 июля в республике пройдет семейная неделя, состоится порядка 600 мероприятий. Это уличные концерты в парках и скверах с участием творческих коллективов, всевозможные викторины, турниры, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы, вечера отдыха, сообщает ИА «Татар-информ».

В парках будут работать творческие мастерские для детей и семей, где можно сделать сувениры и поделки своими руками. Семейная неделя пройдет под слоганом «Татарстан - территория счастливых семей».